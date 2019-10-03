شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إشارة سلبية -تحليل - 3-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس إِشارة سلبية بتسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 132.20 لهذا اليوم ليؤكد بذلك انتقاله للمسار السلبي, نتوقع بتعرض السعر لضغوط سلبية جديدة بدء استهدافه للمستويات السلبية ليبدأ بمستوى 130.65 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الثاني والمستقر عند 128.80. تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وبتمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية, تشكل جميعها عوامل مؤيدة لانتقال السعر نحو المسار السلبي لننتظر بدء تسجيله للأهداف السلبية المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.20 و 130.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يقدم إشارة سلبية -تحليل - 3-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.