- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول- تحليل - 3-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط لنلاحظ ملامسته للهدف الأول المستقر عند 117.20, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي ونذكر بالتحديد اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي ولينجذب بذلك نحو مستوى 116.50 وصولا للعائق المستقر عند 115.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.70 و 116.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول- تحليل - 3-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.