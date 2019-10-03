شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول- تحليل - 3-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات سلبية ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط لنلاحظ ملامسته للهدف الأول المستقر عند 117.20, نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي ونذكر بالتحديد اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي ولينجذب بذلك نحو مستوى 116.50 وصولا للعائق المستقر عند 115.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.70 و 116.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط