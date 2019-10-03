شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم باركليز يستسلم للسلبية-تحليل - 3-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر السهم بتشكيل تداولات سلبية حقيقة نظرا لتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 152.90 ليؤكد تمسكه بالنطاق السلبي الرئيسي, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي خلال الفترة الحالية ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات السلبية الأولية والتي تتمركز حول 138.70 وصولا نحو 129.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 149.40 و 138.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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