شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالتذبذب في مسار جانبي، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 80.00 ثم 93.13 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 64.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد