شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر اللايتكوين – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر اللايتكوين أي حركة قوية في الجلسات الأخيرة، ليستمر بالتذبذب فوق مقاومة القناة الهابطة المخترقة مسبقاً، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، بانتظار اختراق مستوى 57.75 لتعزيز فرص التوجه نحو 70.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 52.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد