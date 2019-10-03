شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يتجه نحو المقاومة – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الإيثريوم تداولات إيجابية جديدة في طريقه نحو اختبار محتمل لمستوى 189.90، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها توجه مؤشر ستوكاستيك نحو مناطق التشبع في الشراء، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستهداف مستوى 149.10 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط