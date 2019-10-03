شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يبدأ بإيجابية – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين تداولات اليوم بميل صاعد في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق 8500.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 8970.00.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 8035.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8200.00 والمقاومة 8970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد