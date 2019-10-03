- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يبدأ بإيجابية – تحليل - 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين تداولات اليوم بميل صاعد في إشارة للتوجه لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق 8500.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 8970.00.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 8035.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8200.00 والمقاومة 8970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البتكوين يبدأ بإيجابية – تحليل - 03-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.