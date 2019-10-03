الدولار مقابل الفرنك يحاول الاختراق – تحليل - 03-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة جديدة لاختراق مستوى 0.9990، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، حيث يستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 1.0070 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9935. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9935 والمقاومة 1.0050 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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