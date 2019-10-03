لكبار السن ومن فئة 1000 جنيه .. «بنك ناصر» يصدر شهادات «رد الجميل»

الموجز

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين ، أكدت وزارة التضامن،إصدار بنك ناصر شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن، تنفيذاً لسياسات الشمول المالي للبنك وامتداداً لدوره في العمل الاجتماعي..

ما هى شهادات رد الجميل ؟

- هي شهادات تُمنح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام.

- مخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالي للبنك وامتدادا لدوره في العمل الاجتماعي.

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- أصدرها بنك ناصر العام الماضي.

- وهي شهادة من فئة 1000 جنيه.

- مضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ونظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

- يحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.