الموجز
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين ، أكدت وزارة التضامن،إصدار بنك ناصر شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن، تنفيذاً لسياسات الشمول المالي للبنك وامتداداً لدوره في العمل الاجتماعي..
ما هى شهادات رد الجميل ؟
- هي شهادات تُمنح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام.
- مخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالي للبنك وامتدادا لدوره في العمل الاجتماعي.
- أصدرها بنك ناصر العام الماضي.
- وهي شهادة من فئة 1000 جنيه.
- مضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ونظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما.
- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.
- يحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.
كانت هذه تفاصيل خبر لكبار السن ومن فئة 1000 جنيه .. «بنك ناصر» يصدر شهادات «رد الجميل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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