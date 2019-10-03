شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة لشراء 150 ألف طن من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة عطاء اليوم الخميس، أن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 150 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من روسيا فقط.

وكشفت الوثيقة أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من نوفمبر.