شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: برتامينا وأرامكو السعودية تمددان محادثات مشروع مصفاة لنهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول إندونيسي اليوم الخميس، إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو السعودية بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية جرى تمديدها مجددا حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال أركاندرا طاهر ، نائب وزير الطاقة الإندونيسي إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.

وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت برتامينا في أبريل نيسان من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025.

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واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك لهذا المشروع في 2016.

كما قال طاهر إن برتامينا ستتخذ قرارا "سريعا وعمليا" بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.

وتخاطب برتامينا بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.