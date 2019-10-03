شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبى: قطاع التجزئة جاذب للشباب المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبى بأن قطاع التجزئة جاذب للمواطنين، وهناك وظائف للمواطنين فى هذا القطاع، لاسيما الوظائف الإشرافية والإدارية، مؤكدة أنه بإمكان الشباب المواطن أن يمارس أدواراً ابتكاريه فى هذا القطاع.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أكدت الغرفة، فى تصريحات صحافية أمس، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل خطراً على تجارة التجزئة التقليدية، فى الوقت الذى تمثل فيه، أيضاً، مستقبلاً لتجارة التجزئة.

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إلى ذلك، أكدت الغرفة، خلال جلسة حوارية أمس، نظمتها مؤسسة قمة التجزئة، بالتعاون مع الغرفة، أن قطاع البيع بالتجزئة شكل أكثر من 26% من الناتج المحلى الإجمالى لدبى فى عام 2018.

من جانبهم، أكد خبراء مشاركون فى الجلسة أهمية إحداث تغيرات فى آليات التجارة، تنسجم مع متطلبات المستقبل، لافتين إلى أن التجارة الإلكترونية تأتى فى مقدمة هذه الإجراءات، التى من شأنها تعزيز التنافسية والارتقاء بأداء قطاع التجزئة.