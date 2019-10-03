شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم طوكيو تهوى بفعل بيانات أمريكية ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الأسهم اليابانية ضربة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر نيكي القياسي 2% بعد تقرير عن الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أعطى برهانا جديدا على أن الحرب التجارية مع الصين تؤثر سلبا على الاقتصاد.

ومما فاقم قلق المستثمرين، فتحت واشنطن جبهة جديدة في حربها التجارية مع أوروبا، مما دفع نيكي للانخفاض 2% إلى 21341.74 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من سبتمبر.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 %إلى 1568.87 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وأمس الأربعاء، أظهرت بيانات أن التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تراجع في سبتمبر، وهو مؤشر جديد يبعث على القلق بعد تقرير يوم الثلاثاء أفاد بأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة انكمش في سبتمبر بأكبر وتيرة في أكثر من عشر سنوات.

وبينما أنهت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 التداولات على انخفاض، قادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خسائر اليوم، إذ نزل قطاع التعدين 3.7 %، وهبط مؤشر شركات تصنيع معدات النقل 2.5 % في ظل قلق المستثمرين من ركود أمريكي محتمل.

ومن بين مُصنعي السيارات، نزل سهم تويوتا موتور 2.5 %، فيما هوى سهم سوزوكي موتور 4%، وتراجع سهم نيسان موتور 2.6 %.