شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل تعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% خاسرا 67.55 نقطة ليصل إلى مستوى 7916.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.34% رابحا 12.65 نقطة ليصل إلى مستوى 3787.99 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 45.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 29 شركة، فيما تراجعت 143 شركة. Advertisements وتراجع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.46%، ثم قطاعى المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.75%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.67%. وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.22%، ثم الدريس بنسبة 6.19%، ثم لازوردى بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "سبكيم العالمية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.50% ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.93%، ثم أسمنت اليمامة بنسبة 3.16%.

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