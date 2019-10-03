الاقتصاد

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 37.04 نقطة، لتصل إلى مستوى 10322.71 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 40.9 مليون سهم بقيمة 84.1 مليون ريال قطرى عبر 3386 صفقة، وارتفعت 11 سهما، وانخفض 21 سهما ، واستقر 12 سهما.

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وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

 

 

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