شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرا 1.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5634.10 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحاً 1.54 نقطة ليصل إلى مستوى 6121.10 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% خاسراً 8.84 نقطة ليصل إلى مستوى 4687.73 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 68.5 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار كويتى عبر 3658 صفقة.

وتراجعت قطاعى المواد الأساسية والنفط والغاز ببورصة الكويت، بنسبة 0.96%، 2.33%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، تلاه قطاع التأمين والصناعة بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.82%، تليه شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 14.41%، ثم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 4.98%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.89% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 7.41%، ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 6.33%.