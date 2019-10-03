شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 14219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 17126 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1379 نقطة.