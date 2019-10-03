شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 14219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 2006 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 17126 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1379 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.