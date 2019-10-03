شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب تعلن توافر الأرز بكميات كبيرة فى الأسواق وطرحه بـ 6 و 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة عن توافر الأرز الأبيض بكميات كبيرة فى الأسواق وأنها تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة خاصة فى ظل حصاد المحصول الجديد بجانب أيضا توافر كميات كبيرة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية .

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وصرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الفترة الحالية شهدت تراجع فى أسعار الأرز حيث يبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 3500 جنيه ، والأرز الشعير عريض الحبة بـ4000 جنيه للطن ، و يتم طرح الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك فى الأسواق بسعر يتراوح من 6 الى 7 جنيها للكيلو رفيع الحبة ،بعدما كان يتراوح سعره من 9 الى 10 جنيهات للكيلو ،ويتم طرح الأرز الأبيض المعبأ عريض الحبة بسعر يتراوح من 8 الى 9 جنيهات للكيلو بعدما كان يطرح بسعر من 10 إلى 12 جنيها للكيلو .

وأضاف " شحاتة"، أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين خاصة فى ظل حصاد المحصول الجديد حاليا بجانب نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية ومضارب القطاع الخاص فى توفير كميات كبيرة من الأرز المستورد على مدار الأشهر الماضية فى ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتجيى من السلع الاساسية طوال الوقت ، مما أدى الى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسعة الأرز ،لافتا إلى أن كميات الأرز التى تطرحها وزارة التموين حاليا فى المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين تزيد عن احتياجات المواطنين، وأن المخزون الاستراتيجى للسلعة سواء من الانتاج المحلى هذا العام أو الكميات الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات البلاد حتى منتصف عام 2021 ،مما يؤكد عدم حدوث أى أزمات فى سلعة الأرز .