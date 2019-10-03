شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تبحث مع "برينسيبال فيرف" البريطانية فرص الاستثمار التعدينية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزارة البترول والثروة المعدنية كل من جيريمي كروزييه رئيس شركة برينسيبال فيرف انترناشيونال البريطانية وبراين رود المدير التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج.

وخلال اللقاء استعرضت الوزارة فرص الاستثمار والمميزات الجديدة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد خاصة وأن الشركتين لهما باع طويل يمتد لحوالى 30 عاماً فى مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدين فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا ، كما تم استعراض خطة وبرامج عمل الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع آلية للاستغلال الامثل لثروات مصر الطبيعية خاصة خام الذهب.

كما استعرضت الوزارة، المميزات التي تتمتع بها مصر من الناحية الجيولوجية وما تمتلكه من مناجم مكشوفة تتميز بإمكانية العمل بها على مدار العام نظراً لوجود بنية أساسية تساعد وتشجع العمل فى مجال التعدين ورغبة الوزارة فى وجود أكثر من مستثمر يعمل فى مجال التعدين.

Advertisements

وأبدي رئيسا الشركتين رغبتهما فى الاستثمار والعمل فى مجال استكشاف واستخراج الذهب واستعدادهما لضخ الاستثمارات في مجال البحث عن الذهب فى مصر في ضوء بما لمسوه من استقرار سياسي واقتصادى والخطط المستقبلية لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين فى مصر وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة .

حضر اللقاء الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.