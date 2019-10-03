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شكرا لقرائتكم خبر عن 25% ارتفاع باستثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة 24.7%، مقارنة مع 81 مليار درهم في ديسمبر 2018.
وتشكل استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبلغت قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تأتي في المركز الأول بقيمة 61.3 مليار درهم.
وكشفت تلك الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام، فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.
ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية، جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم (14.2%)، ومصر بواقع 4.1 مليار (9.5%)، وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم (6.3%).
وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم (54.9%)، تليها مصر بواقع 13 مليار درهم (37.7%)، ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم (22.1%).
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