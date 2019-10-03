شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر الشرق الأوسط في استقطاب الشركات الناشئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة الوجهات المفضلة لتأسيس الشركات الناشئة.

واستحوذت دبي منفردة على 27% من خطط تأسيس المقار الرئيسة لهذه الشركات، وفق تقرير "بيئة الشركات الناشئة" الذي أعدته شركة "ماجنيت" بالتعاون مع "500 ستارت أب".

ووفقا للتقرير فقد اختارت أغلبية الشركات الناشئة دبي تليها القاهرة، ثم الرياض، فيما شكلت التجارة الإلكترونية ما نسبته 23% من أنشطة الشركات الناشئة الجديدة متبوعة بالتكنولوجيا المالية بنسبة 14%، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأفاد بأن 45% من مؤسسي الشركات الناشئة في المنطقة تراوحت أعمارهم بين 30 و34 عاماً، فيما أوضح 71% أن الحصول على التمويل استغرق نحو 7 أشهر من المفاوضات تخللها تقديم عروض وجولات تسويقية لما بين 6 إلى 10 مستثمرين.

وأعرب 79% من المشاركين في الاستطلاع أن المستثمرين تحكّموا بعملية جمع الأموال التي تمت العام الماضي، فيما يعتقد 57% من المشاركين بأنهم سيخرجون من شركاتهم الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، مع تأكيد 59% منهم على أنهم سيبيعونها بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر.

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ولفت 63% إلى أن أبرز ثلاثة تحديات واجهت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثلت في نمو الإيرادات، وتعيين موظفين أكفاء، وأخيراً استقطاب المزيد من العملاء.

وقال إنه بصرف النظر عن موقع الشركة، يشكل تعيين الموظفين في الشركة الناشئة أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسّس.

ويرى 62% من المشاركين في الاستطلاع أن إيجاد الكفاءات المناسبة أمر صعب ويتطلّب منهم جهداً كبيراً، فيما يشير 49% منهم إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في قلّة المواهب والكفاءات مع ذلك، يتطلّع المشاركون، في المتوسط، إلى تعيينات جديدة خلال السنة القادمة.

وأشار التقرير إلى تركيز الشركات الناشئة على النمو بدلاً من الربحية، حيث أكد 81% من المؤسسين لهذا النوع من الشركات أنهم يهتمون بالنمو أكثر من تحقيق الأرباح.

ويعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أنهم سيحقّقون الأرباح خلال 3 سنوات، بينما أشار 13% منهم إلى أنهم بدأوا فعلياً تحقيق الأرباح.

ويُسلّط هذا التقرير الضوء على جوانب متعدّدة، منها الممارسات المتبعة في جمع الأموال وفرص الخروج والعمليات التشغيلية ومستوى المواهب والكفاءات المتاحة والكثير غيرها.