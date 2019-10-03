شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني ضمن أكثر الشركات احتراماً بالعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلّ بنك الإمارات دبي الوطني، ضمن أول 20 اسماً على قائمة مجلة "فوربس" السنوية الثالثة لـ"أكثر الشركات احتراماً في العالم"، ليحجز لنفسه موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز 19 ضمن القائمة التي تعدّها مجلة "فوربس" بالتعاون مع "ستاتيستا".

وتضم تلك القائمة أكثر 250 شركة احتراماً في العالم تم تصنيفها استناداً لجدارتها بالثقة، وسلوكها الاجتماعي، وقوة منتجاتها وخدماتها، وسعيها إلى إنصاف الموظفين.

وبهدف جمع البيانات اللازمة للتقييم، استطلعت "ستاتيستا" آراء 15 ألف مشارك من أكثر من 50 دولة.

ويأتي هذا التصنيف ليعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء والمنتجات والخدمات الأفضل في فئتها، والبقاء في الوقت نفسه في طليعة جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات الاستدامة.

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وبينما نتهيأ لانطلاق الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي العام المقبل، سيحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على مكانته الرائدة عبر مبادراته التي تهدف لتبسيط الخدمات المصرفية وتقديم تجربة مصرفية عصرية مدعومة بالتقنيات المتطورة بلمسة بشرية.

وأعلن البنك في سبتمبر الماضي عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال في الإمارات "E20"، مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ذكرته البيان الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 مليار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.