شكرا لقرائتكم خبر عن 422 مليون درهم تمويل من "المشرق" لـ"سند" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي اتفاقية تمويل بقيمة 422 مليون درهم مع شركة سند لتقنيات الطيران، التي توفر خدمات وحلول الصيانة والإصلاح والعَمرة للتوربينات ومحركات الطائرات، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن "سند" ستوظف التمويل في تنفيذ خطط التوسع العالمية التي تعكف الشركة على تنفيذها من خلال استقطاب شركات طيران عالمية.

وسيبدأ ذلك من آسيا وحتى أمريكا الجنوبية ثم إلى أبوظبي للاستفادة من خدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

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والاستفادة أيضا من تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من شركات صناعة المحركات العالمية، بما في ذلك شركة رولز رويس التي أبرمت معها الشركة مؤخراً اتفاقية بقيمة 23 مليار درهم.

وعلى مستوى النتائج المالية لبنك المشرق فكان قد حقق صافي ربح بلغ 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.

ويذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 628 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.