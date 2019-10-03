شكرا لقرائتكم خبر عن "مواني دبي" تدرج صكوكا وسندات بمليار دولار في ناسداك دبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج مجموعة موانئ دبي العالمية لصكوك إسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وسندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن "موانئ دبي العالمية" تعد أكبر جهة إماراتية مصدرة لسندات الدين في هذه البورصة الدولية على مستوى المنطقة.
وبلغت القيمة الإجمالية لإدراج الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية 9.09 مليار دولار.
وتشغل موانئ دبي العالمية شبكة واسعة الانتشار جغرافياً تضم طيفاً متنوعاً من الأعمال كالموانئ والمحطات والمجمعات الصناعية وخدمات الدعم اللوجستي والمناطق الاقتصادية والخدمات البحرية والمراسي.
ويأتي إدراج الصكوك الأخير من جانب موانئ دبي العالمي ليؤكد مكانة دبي كأحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة؛ حيث تبلغ إجمالي قيمتها الحالية 58.7 مليار دولار.
وقد أدرجت الصكوك والسندات في سوق «ناسداك دبي» بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر "مواني دبي" تدرج صكوكا وسندات بمليار دولار في ناسداك دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.