شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الكثيري" تحصل على قرض بقيمة 23.2 مليون ريال لإنشاء مصنع بتقنية إيطالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة، المملوكة لها بالكامل، قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة القرض تبلغ 23.2 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بنسبة 75% من خلال الصندوق الصناعي، و25% بتمويل ذاتي من الشركة.

وبحسب البيان، تصل مدة التمويل إلى 7 سنوات، على أن يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 12 قسطاً تبدأ في 15/10/1443هـ ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.

وتستهدف الشركة من القرض تمويل إنشاء مصنع يعمل بالتقنية الإيطالية لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، علماً بأن الضمانات المُقدمة للحصول على القرض هي رهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وضمان اعتباري من شركة الكثيري القابضة.

وقالت الشركة، إن الطاقة الانتاجية الإجمالية عند نسبة 100% تشغيل فعلي للمصنع تبلغ 1.3 مليون متر مربع سنوياً بمعدل وحدة سكنية سنويا، على أن يتم تحقيق هذه النسبة تدريجيا خلال الثلاث سنوات التي تلي السنة التشغيلية الأولى بمتوسط مبيعات تقديري 60 مليون ريال في السنة الثالثة.

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كما ستبلغ القدرة البيعية للسنه التشغيلية الاولى بمتوسط مبيعات 30 مليون ريال بنسبة تشغيل فعلي 50% من الطاقة الانتاجية الاجمالية للمصنع.

ومن المتوقع أن يبدأ انشاء المصنع خلال الربع الرابع لعام 2019، حيث تم اعتماد المخططات الهندسية، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2020.

يُذكر أن تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد متطورة ومميزه في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 30% عن البناء التقليدي وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء إلى ثلاثة أشهر، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيري حققت صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح في الربع الثاني إلى الربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 67.2%.