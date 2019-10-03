شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية توافق على زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

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وبحسب البيان، سيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.

وأفادت الهيئة، بأن اتخاذ قرار التصويت من دون الإطلاع على شروط وأحكام "صندوق الراجحي ريت" ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأوجبت الهيئة عدم النظر إلى موافقتها على طلب مدير الصندوق لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الراجحي ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية على أنها مصادقة على جدوى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للغرض المذكور، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.