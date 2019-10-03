شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تشتري مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن شراء مليون سهم من أسهمها، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتاريخ 20 مايو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأربعاء، إن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.9465 درهم للسهم في كل صفقة.

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة يبلغ 684.8 مليون سهم.

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يُذكر أن الشركة قامت يوم الأحد الماضي بشراء 500 ألف من أسهمها، كما قامت الشركة في 24 سبتمبر الماضي، بشراء 2.944 مليون سهم من أسهمها، وكذلك اشترت الشركة، في 19 سبتمبر الماضي، 2 مليون سهم من أسهمها، بسعر شراء لكل صفقة بلغ 0.949 درهم للسهم.

وسبق أن أعلنت دانة غاز عن تحقيقها صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم)، مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار