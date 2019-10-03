شكرا لقرائتكم خبر عن "ديار للتطوير" تطلق شركة "نيشن وايد" لإدارة الخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "ديار للتطوير"، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها لشركة "نيشن وايد" والتي ستكون معنية بالتوريد والإدارة وتجديد خدمات المرافق لمختلف المباني والمجمعات السكنية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، إن عمل الشركة الجديدة سيتركز على تقديم حلول لإدارة خدمات المرافق تستكمل محفظة الأنشطة التي تقدمها "ديار" حالياً عبر كافة وحدات الأعمال المنضوية تحت مظلتها.

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وبحسب البيان، تتضمن خدمات شركة "نيشن وايد" التي تغطي 21 مشروعاً في الوقت الراهن، توفير حلول لإدارة الخدمات تشمل خدمات العدادات الفرعية وفوترتها، وإججاؤة مواقف السيارات، التي تشمل الإدارة وتسجيل العملاء؛ وقراءة العدادات آلياً؛ وصيانة أنظمة قياس الوحدات الحرارية (BTU)؛ ونظام الفواتير الأوتوماتيكي؛ ومراقبة حجم الاستهلاك والمدفوعات إلكترونيا وإعداد كشوفات الاستهلاك وغيرها من الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 18.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 25.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 36.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 65.2 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام 2018.