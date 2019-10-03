شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يُتمم صفقة بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع 2% من أسهمه في "إتش إس بي سي السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن إتمام صفقة بيع وشراء أسهم ملزمة مع شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. لغرض بيع مليون سهم من الأسهم المملوكة له في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية لصالح شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الحصة التي تم بيعها، البالغة مليون سهم، تُمثل ما نسبته 2% من رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليون ريال.

وبحسب البيان، أصبح بنك ساب يملك (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 49% من أسهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، فيما تملك شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنغز بي. في. ما نسبته 51%.

هذا وسيتم تسجيل الصفقة كأرباح للبنك السعودي البريطاني وذلك عن الفترة المتعلقة بإتمام الصفقة.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخص لها من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي خسائر بلغ 254 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 833 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تكبد الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان وارتفاع في بنود مصاريف العمليات الأخرى منها 75 مليون ريال سعودي متعلقة بمصاريف بعملية التحول والتخطيط للاندماج خلال الربع الحالي.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح البنك إلى 851 ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.