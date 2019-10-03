شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تعتزم إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لتلبية أغراض الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن عزمها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق، علماً بأن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض الشركة العامة.

وقالت الشركة، إن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

هذا وقامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، والمصنفة فئةB1 من شركة موديز Moody's، بتكليف الخير كابيتال، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جولدمان ساكس الدولي، بنك نور، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة كمديرين اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الشرق الأوسط ولندن وسنغافورة وهونغ كونغ ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري.

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كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 5 سنوات طويلة الأجل وفقًا للشروط السوقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 75 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 108.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض مبيعات العقارات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 927.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 439.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 77.2%.