شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 2.2% في ظل ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ضعف العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة نتيجة القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات، كما أضاف القطاع الخاص 135 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول مقارنة بتوقعات بإضافة 140 ألفاً.

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وأثارت هذه البيانات القلق من احتمالية تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود وشيك رغم تقليل الاحتياطي الاتحادي من أهمية ذلك.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% (ما يعادل 38.1 سنت) إلى 17.683 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 17.73 دولار وأقل سعر عند 17.24 دولار.