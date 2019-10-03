شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً وسط عدم يقين بشأن إجراءات "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بشكل إيجابي وسط ترقب وعدم اليقين حيال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والإجراءات التي يتبعها رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



وكشفت وكالات أنباء عن أن "جونسون" ينوي تعليق عمل البرلمان البريطاني مجددا في الأسبوع القادم من أجل تفادي أي قرارات برلمان تعوقه عن تنفيذ "بريكست".



كان "جونسون" قد علق عمل البرلمان، لكن المحكمة الدستورية العليا أعادته مجددا واعتبرت قرار الحكومة غير دستوري.

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لكن رئئيس الوزراء صرح مجددا اليوم بأنه سيكثف من المفاوضات مع "بروكسل" بهدف التوصل إلى صفقة حول "بريكست" الذي يتعهد بتنفيذه في الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري.



يأتي ذلك بالمخالفة لقرار برلماني أصدره مجلس العموم طالب من خلاله حكومة "جونسون" بالسعي نحو تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:12 بتوقيت جرينتش عند 1.2306، وسجل أعلى سعر عند 1.2324 وأقل سعر عند 1.2227.