شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بأكثر من 1% ويستعيد التداول أعلى 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي مما دفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



وزاد القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي بعد إضافة القطاع الخاص 135 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بينما توقع المحللون إضافة 140 ألفاً.



وألقى الرئيس "ترامب" باللوم على السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي مشيرا إلى أنها السبب وراء قوة الدولار وضعف القطاع الصناعي الأمريكي وطالب مجددا بخفض كبير للفائدة إلى الصفر أو دونه.

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وعقب بيانات ضعيفة، زادت التكهنات بأن البنك المركزي يتجه نحو خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الشهر الجاري.



وف سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% (ما يعادل 18.9 دولار) إلى 1507.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1511.4 دولار وأقل سعر عند 1480.5 دولار.