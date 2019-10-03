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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو الانخفاض مع تزايد القلق إزاء ركود الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم متأثرا بتوجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تزايد القلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
ياتي ذلك بعد بيانات كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 135 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بإضافة 140 ألف وظيفة.
وكانت بيانات قد أظهرت هبوط مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2009.
واتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بالتسبب في قوة الدولار والإضرار بالقطاع الصناعي للبلاد مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يمتلك رؤية، فالفائدة مرتفعة للغاية.
رغم ذلك، شدد عضو البنك المركزي "جون ويليامز" على أن المخاوف في الأسواق من ركود محتمل في أمريكا لا أساس لها حيث يرى أن الاقتصاد لا يزال يحق نموا وأن سوق العمل قوي.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.
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