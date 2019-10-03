شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى بشان أنظمة أمان طائرات "737 ماكس" ضد "بوينج"..والسهم ينخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم بعد أن كشف تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن أحد مهندسي الشركة تقدم بشكوى تتعلق بأنظمة الأمان في طائرات "737 ماكس".



وأفادت الشكوى عل لسان المهندس التقني "كورتيز إبانك" بأن "بوينج" حاولت خفض تكلفة إنتاج "737 ماكس" على حساب أمانها مما أسفر عن حادثين سقوط لطائرتين من الطراز في إثيوبيا وإندونيسيا ومقتل 346 شخصاً.



ونفت "بوينج" ما جاء في هذه الشكوى جملة وتفصيلا مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على معايير الأمان المشددة في طائراتها وأن سقوط طائرتين من الطراز المذكور كان نتيجة لعدم تحديث برمجياتها.

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وأكد "إيبانك" في الشكوى أيضا أن "بوينج" رفضت مقترحات لتعزيز انظمة الأمان في حسابات السرعة وأوضاع تحليق طائرات "737 ماكس" كما أن الأنظمة المتاحة كانت ترسل معلومات خاطئة للطيارين.



وشدد أيضا على أن العديد من المهندسين والفنيين والطيارين التابعين لـ"بوينج" طالبوا بدعم أنظمة الأمان والسرعة الجوية في تلك الطائرات، لكن مسؤولي الشركة رفضوا تنفيذ هذه المقترحات لدعم تحمل المزيد من التكاليف.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 17:41 بتوقيت حرينتش بنسبة 2% إلى 367.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 372.9 دولار وأقل سعر عند 363.7 دولار.