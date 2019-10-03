شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يتراجع رغم توقعات إيجابية من محللي "بي إن بي باريبا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم على الرغم من توقعات إيجابية أطلقها محللو بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي.



وأوضح المحللون أن هناك فرصة شرائية على سهم "تسلا" بدعم من شهية المستهلكين وإقبالهم على السيارات الكهربائية في الفترة القادمة.



وكشفت توقعات سابقة بأن "تسلا" حققت مبيعات قوية من السيارات الكهربائية في الربع السنوي الثالث، وذلك قبيل الكشف عن نتائج أعمالها الفصلية.

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وبفضل السرعة والكفاءة في تشغيل سياراتها الكهربائية، لا تزال "تسلا" في وضعية تنافسية تجعلها تمتلك الصدارة في صناعة المركبات العاملة بالبطاريات على الأقل في المدى القريب.



وتوقع محللو البنك الفرنسي ارتفاع مبيعات "تسلا" من السيارات الكهربائية إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2025.



وتجدر الإشارة إلى أن سهم "تسلا" قد انخفض بنسبة 27% منذ بداية العام الجاري حتى اليوم مقارنة بمكاسب مؤشر "إس أند بي 500" التي بلغت 15% في نفس الفترة الزمنية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 242.3 دولارن وسجل أعلى سعر عند 244.6 دولار وأقل سعر عند 239.4 دولار.