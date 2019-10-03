شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يزيد خسائره إلى 2.6% بعد بيانات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار النفط خلال تداولات اليوم بالتزامن مع القلق من ركود اقتصادي محتمل في أمريكا، وزاد الخام خسائره بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن المخزونات.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت ضعف القطاع الصناعي الأمريكي مما ينذر بركود محتمل في البلاد.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش سلبياً عند 99.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.01 نقطة.

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما زاد عن توقعات قدرها 1.3 مليون برميل.



وجاءت تلك البيانات على عكس ما كشف عنه معهد البترول الأمريكي أمس بانخفاض مخزونات الخام بنحو 5.9 مليون برميل في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.4 دولار وأقل سعر عند 52.1 دولار.



وتراجع "برنت" 2.6% إلى 57.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 57.2 دولار.