شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض من أعلى مستوى في 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم متخليا عن أعلى مستوى سجله في ثلاثة أسابيع خلال وقت سابق الأربعاء، فيما استقرت العملة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة.



كان الدولار الكندي قد سجل في وقت سابق اليوم اعلى مستوى منذ الثاني عشر من سبتمبر/أيلول عند 0.7577 أمام الدولار الأمريكي.



وأعرب البنك المركزي الكندي عن القلق من تأثير النزاع التجاري بين واشنطن وبكين على الاقتصاد العالمي، لكنه لم يلمح إلى المزيد من خفض الفائدة في ظل استقرار النشاط المحلي.

Advertisements



وتعرضت "وول ستريت" اليوم لمبيعات مكثفة نتيجة صدور بيانات حكومية ضعيفة أثارت المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأكبر في العالم.



وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 135 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول دون توقعات بإضافة 140 ألف وظيفة، وجاء ذلك بعد بيانات الأمس التي كشفت عن انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7508، وسجل أعلى سعر عند 0.7577 وأقل سعر عند 0.7504.