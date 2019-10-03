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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض قوي للأسهم الأمريكية..و"الداو جونز" يهبط 500 نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل صدور بيانات ضعيفة أثارت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات "إيه دي بي" ان القطاع الخاص الأمريكي أضاف 135 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول دون توقعات بإضافة 140 ألف وظيفة خلال نفس الفترة.
يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي من جانب وزارة العمل يوم الجمعة القادمة، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات الدولار والأسهم والأسواق بوجه عام.
وكانت بيانات معهد إدارة التوريدات قد أظهرت أمس انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 47.8 نقطة في الشهر الماضي، ويعد أدنى مستوى منذ عام 2009.
وعلى صعيد التعاملات، هبطت "داو جونز" بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 500 نقطة) إلى 26068 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 7785 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل خمسين نقطة) إلى 2890 نقطة.
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