الاقتصاد

زيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في أمريكا انخفاض مخزونات النفط بحوالي 3.1 مليون برميل إلى 422.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.3 مليون برميل.


على النقيض، انخفض مخزون البنزين بمائتي ألف برميل إلى 230 ألف برميل، في حين هبط مخزون المقطرات 2.4 مليون برميل إلى إجمالي 131.3 مليون برميل.


وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 5.9 مليون برميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا