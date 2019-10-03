شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات الخام في أمريكا بأكثر من 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في أمريكا انخفاض مخزونات النفط بحوالي 3.1 مليون برميل إلى 422.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.3 مليون برميل.



على النقيض، انخفض مخزون البنزين بمائتي ألف برميل إلى 230 ألف برميل، في حين هبط مخزون المقطرات 2.4 مليون برميل إلى إجمالي 131.3 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 5.9 مليون برميل.