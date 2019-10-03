شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار الدولار بشكل إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية بعد ارتفاعه القوي أمس وتعليق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ذلك.



وكانت بيانات حكومية قد كشفت أمس عن أن نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى47.8 نقطة (أدنى المستوى المعياري خمسين نقطة) خلال سبتمبر/أيلول، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو/حزيران عام 2009.



وأثارت هذه البيانات المخاوف بشأن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة وامتداد ذلك إلى قطاعات أخرى الأمر الذي يثير القلق من ركود محتمل.

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ومن شان تضرر النشاط الصناعي الأمريكي التأثير سلبيا في الطلب على المعادن مثل البلاتين والبلاديوم والنيكل وغيرها.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش عند 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.08 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاتين بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 890.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 893.2 دولار وأقل سعر عند 875.6 دولار.