شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم التاسع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يتضمن المخزونات التجارية من الخام ،بالإضافة إلى المستويات الجديدة للإنتاج.

بحلول الساعة 13:05بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.99$، بعدما سجل أعلى مستوي 54.42$ ،وأدنى مستوي 53.61$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الثلاثاء منخفضا بنسبة 0.6% ، فى ثامن خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 53.09$ للبرميل ، بعد بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات تسجيل قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيلول /سبتمبر ،أبطأ وتيرة ركود فى نحو عشر سنوات ، فى أحدث مؤشرات تباطؤ نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

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جددت تلك البيانات مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود ، خاصة مع توالي البيانات الضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى معظم أنحاء العالم ، فى أوروبا و أسيا ومؤخرا فى الولايات المتحدة.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 أيلول/سبتمبر، فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 417.4 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.0 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 12.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.