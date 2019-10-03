شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يستأنف مكاسبه قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بأكثر من 1.1% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين بفعل عمليات جني أرباح ، لتقترب مجددا من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع استمرار مخاوف نقص المعروض ، بالإضافة إلى دعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار البلاديوم بالتعاملات الفورية بنسبة 1.15% إلى 1,672.78$ للأوقية ، ومستوى الافتتاح 1,653.77$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,640.75$.

أنهي معدن البلاديوم تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1,700.25$ للأوقية.

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وقفز المعدن للمرة الأولى فى تاريخه يوم الاثنين فوق 1,700$ للأوقية ، بفعل مخاوف حيال نقص الإمدادات العالمية فى ظل الطلب الصناعي الآخذ فى الزيادة ، الأمر الذي يسبب حاليا عجزا بالسوق.

ويستخدم المعدن فى تصنيع أنظمة عوادم السيارات ،وزادت أسعاره بأكثر من 33 خلال العام الجاري ،بالرغم من ضعف قطاع صناعة السيارات فى العالم ، بسبب تزايد مخاوف عجز المعروض.

يواصل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء تراجعه من أعلى مستوى فى أكثر من عامين مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يوفر دعما لأسعار المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،يتراجع الدولار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة ،زادت الشكوك حيال سلامة أكبر اقتصاد فى العالم ،وعززت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.