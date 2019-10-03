شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر أيلول/سبتمبر بمقدار 135 ألف وظيفة ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى 140 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف آب/أغسطس 157 ألف بعد التعديل من 195 ألف ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.

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