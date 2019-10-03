شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التراجع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 29 شهرا ، وبعدما أدت بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة إلى تزايد الشكوك حول سلامة أكبر اقتصاد فى العالم ،ومن أجل إعادة تقييم الاقتصاد يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 99.08 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.16 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 29 شهرا عند 99.67 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى الولايات المتحدة ركود قطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر بأبطأ وتيرة فى أكثر من عقد ،فى أحدث مؤشرات ركود الأنشطة الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام.

صعدت تلك البيانات الشكوك حيال سلامة أكبر اقتصاد فى العالم ،وزادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام لمواجهة المخاطر المتزايدة.

ومن أجل إعادة تقييم مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ،وتستكمل بيانات سوق العمل الأكبر فى العالم يوم الجمعة مع صدور بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية خلال الشهر الماضي.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع 140 ألف وظيفة جديدة خلال أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع 195 ألف وظيفة فى آب/أغسطس.