شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وتحسن عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% إلى مستوي 17.33$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 17.22$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.18$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 16.89$ للأوقية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أكثر من عامين ، عاكسا نزول مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، انخفضت مستويات الدولار عقب بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية ،،زادت الشكوك حيال سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وعززت من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال هذا العام.

وأدت تلك البيانات إلى موجة بيع واسعة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع الأسهم و السندات العالمية ، وحسن من إقبال المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.