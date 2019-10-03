شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بفعل المخاوف الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع بمعظم أسواق الأسهم العالمية ، عقب بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة ، جددت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.3% حتى الساعة 10:51 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 3 أيلول/سبتمبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.3% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره الفادحة للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصد قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع هبوط بأكثر من 2.5 % ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب.

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أظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن نشاط الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة انخفض فى أيلول/سبتمبر إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد ، فى ثاني ركود شهري على التوالي.

الأمر الذي جدد الشكوك حيال سلامة أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يخوض نزاع تجاري طويل الأمد مع الاقتصاد الصيني.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.2% ،بأكبر خسارة يومية منذ 23 آب/أغسطس الماضي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ، فى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 1.3 %.

وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 2.1% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، قبل أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن عرضه النهائي بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.