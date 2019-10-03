شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي من أدنى مستوى فى شهرين بعد بيانات أمريكية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى شهرين ، مع تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بعد بيانات أمريكية ضعيفة صعدت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،وزادت من احتمالات خفض معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,482.82$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,478.49$،وسجلت أعلى مستوي 1,485.02$ ، وأدنى مستوي 1,474.51$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى شهرين عند 1,459.04$ للأونصة.

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أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى الولايات المتحدة ركود قطاع الصناعات التحويلية خلال أيلول/سبتمبر بأبطأ وتيرة فى أكثر من عقد ،فى أحدث مؤشرات تباطؤ الأنشطة الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام.

صعدت تلك البيانات مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،وزادت من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة خلال هذا العام لمواجهة المخاطر المتزايدة.

ويترقب المستثمرين على مدار الأيام المتبقية من هذا الأسبوع ، صدور عديد البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي ،بالأخص بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال أيلول/سبتمبر التي تصدر يوم الجمعة ،توفر تلك البيانات أدلة أوسع حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 920.83 طن متري.