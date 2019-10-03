شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:47 صباحًا, 3 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تحركت للأمام وطوت صفحة الهجمات الارهابية على منشات النفط في شركة ارامكو.وأكد بالقول: أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو

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