شكرا لقرائتكم خبر عن "الشركة القابضة للغزل" تشترى 80 ألف قنطار من القطن بـ160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عزة قبارى، رئيس مجلس إدارة شركة الوادى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه ‏تم إجراء مزاد مؤخرا على 35 ألف قنطار بقيمة حوالى 70 مليون .

وأضافت " قبارى" إنه يتم شراء القطن بالآلية الجديدة من محافظتى بنى سويف والفيوم ، من خلال مراكز تجميع القطن وعن طريق مزاد علني يربط سعر القطن المحلى بسعره العالمى.

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وحول كميات القطن التى اشترتها الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج منذ بدء العمل بالآلية الجديدة، أوضحت أنه بلغت نحو 80 ألف قنطار بقيمة نحو 160 مليون جنيه، لافتة أن شركات القطاع الخاص أحجمت عن الشراء لارتفاع السعر من وجهه نظرها.

جدير بالذكرأنه تتوزع مراكز التجميع بواقع 9 مراكز فى المراكز الإدارية التابعة لمحافظة الفيوم كالآتى: وهى الفيوم ، طامية ، سنورس ، أطسا ، أبشواي ، يوسف الصديق، وهناك 8 مراكز في المراكز الإدارية بمحافظة بني سويف فى بني سويف ، إهناسيا ، الفشن ، ببا ، الواسطى ،وسمسطا.